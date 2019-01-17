Каземиру: "Никто не хочет проигрывать, но "Реал" все же идет дальше в Кубке Испании"

Полузащитник "Реала" Каземиру выразил разочарование поражением от "Леганеса" со счетом 0:1 в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании. В первой игре "Реал" победил со счетом 3:0.

– Мы понимаем, что сейчас непростое время, но мы можем все исправить упорным трудом, – цитирует Marca Каземиру. – Знаем, что нам нужно, чтобы выигрывать титулы. Нужно приложить большие усилия, отдаваться делу и порой помолчать.

Мы проиграли "Леганесу" в Кубке Испании, но идем дальше в четвертьфинал. И это было нашей целью. Считаю, что мы контролировали игру. Конечно, проигрывать никто не хочет. Но мы идем дальше. Команда всегда играет на победу.