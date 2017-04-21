Касильяс – Иско: "Организуй спектакль и в класико"

Вратарь "Порту" Икер Касильяс поздравил с днем рождения полузащитника "Реала" Иско. Сегодня хавбеку исполнилось 25 лет.

– Поздравляю, машина! Продолжай творить спектакль и сделай это в класико! – написал на своей странице в "Твиттере" Касильяс.

Напомним, что матч 33-го тура чемпионата Испании "Реал" – "Барселона" состоится в воскресенье, 23 апреля, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.