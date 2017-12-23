Карлес Пуйоль: "Барселоне" нужно сделать чемпионский коридор "Реалу", чтобы не унижать соперника"

Бывший игрок "Барселоны" Карлес Пуйоль отметил, что "Реалу" будет тяжело догнать каталонцев в турнирной таблице в случае поражения в класико. Он также добавил, что сине-гранатовым стоит сделать чемпионский коридор для мадридцев.

Напомним, 16 декабря "Реал" одержал победу на клубном чемпионате мира, обыграв в финале "Гремиу" (1:0).

– Есть другие команды, такие как "Атлетико", и вы должны уважать их. "Реалу" будет тяжело догнать "Барселону" в случае поражения в класико, это будет огромное отставание, – приводит Sport-english.com слова Пуйоля. – Но достоинство "Реала" в том, что они никогда не сдаются. Команда всегда опасна на "Сантьяго Бернабеу", уязвима она или нет.

Чемпионский коридор нужен, чтобы отдать дань уважения чемпионам, а не унижать соперника.

Встреча "Реал" – "Барселона" состоится сегодня, 23 декабря, и начнется в 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

После 16 туров каталонцы лидируют в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая идущий четвертым "Реал" на 11 очков.

Знаешь, каким будет счет? Коэффициенты на матч "Реал" – "Барселона"