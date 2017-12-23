Карлес Пуйоль: "Барселоне" нужно сделать чемпионский коридор "Реалу", чтобы не унижать соперника"

Бывший игрок "Барселоны" Карлес Пуйоль отметил, что "Реалу" будет тяжело догнать каталонцев в турнирной таблице в случае поражения в класико. Он также добавил, что сине-гранатовым стоит сделать чемпионский коридор для мадридцев.
Напомним, 16 декабря "Реал" одержал победу на клубном чемпионате мира, обыграв в финале "Гремиу" (1:0).
– Есть другие команды, такие как "Атлетико", и вы должны уважать их. "Реалу" будет тяжело догнать "Барселону" в случае поражения в класико, это будет огромное отставание, – приводит Sport-english.com слова Пуйоля. – Но достоинство "Реала" в том, что они никогда не сдаются. Команда всегда опасна на "Сантьяго Бернабеу", уязвима она или нет.
Чемпионский коридор нужен, чтобы отдать дань уважения чемпионам, а не унижать соперника.
Встреча "Реал" – "Барселона" состоится сегодня, 23 декабря, и начнется в 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.
После 16 туров каталонцы лидируют в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая идущий четвертым "Реал" на 11 очков.
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Семь ветров
Один из Великих, возможно лучший защитник в истории, хоть и провел всю карьеру в Барсе - безмерно уважаем людьми. И тут правильно говорит, нынешняя Барселона сама себя унизит отсутствием коридора.
15:03
MadAlexSP
эстонский армеец Когда играл Пуйоль ,то таким "добрым и заботливым "не был! Подкупили что-ли? он всегда был образцом честности и уважения к соперникам
13:16
эстонский армеец
Когда играл Пуйоль ,то таким "добрым и заботливым "не был! Подкупили что-ли?
12:28