16:10 | Футбол — Испания

Иньеста перед уходом из "Барселоны" сыграет на стадионе, где забил золотой гол ЧМ-2010?

Андрес ИНЬЕСТА после гола в ворота сборной Голландии в финале ЧМ-2010. Фото AFP
Андрес ИНЬЕСТА после гола в ворота сборной Голландии в финале ЧМ-2010. Фото AFP
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"Барселона" на официальном сайте анонсировала проведение товарищеского матча против самого титулованного клуба ЮАР – "Мамелоди Сандаунз". Встреча состоится 16 мая и будет приурочена к празднованию 100-летия со дня рождения бывшего президента страны Нельсона Манделы.

Матч состоится на стадионе "Соккер Сити" в Йоханнесбурге, где в 2010 году сборная Испании выиграла чемпионат мира, победив в финале Голландию (1:0). Автором победного гола стал нынешний капитан каталонцев Андрес Иньеста. 33-летний полузащитник в конце апреля объявил, что покинет родной клуб по завершении сезона-2017/18.

Отметим, что контрольная игра состоится между двумя заключительными встречами "Барселоны" в чемпионате Испании. В 37-м туре каталонцы 13 мая на выезде сыграют с "Леванте", а в 38-м 20 мая дома примут "Реал Сосьедад".

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Пусть сезончик в Спартаке поиграет. Заодно обучим его кружевам. Стеночкам и забеганиям он уже боле-мене обучен.

16:26

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