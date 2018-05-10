Иньеста перед уходом из "Барселоны" сыграет на стадионе, где забил золотой гол ЧМ-2010?

Андрес ИНЬЕСТА после гола в ворота сборной Голландии в финале ЧМ-2010. Фото AFP

"Барселона" на официальном сайте анонсировала проведение товарищеского матча против самого титулованного клуба ЮАР – "Мамелоди Сандаунз". Встреча состоится 16 мая и будет приурочена к празднованию 100-летия со дня рождения бывшего президента страны Нельсона Манделы.

Матч состоится на стадионе "Соккер Сити" в Йоханнесбурге, где в 2010 году сборная Испании выиграла чемпионат мира, победив в финале Голландию (1:0). Автором победного гола стал нынешний капитан каталонцев Андрес Иньеста. 33-летний полузащитник в конце апреля объявил, что покинет родной клуб по завершении сезона-2017/18.

Отметим, что контрольная игра состоится между двумя заключительными встречами "Барселоны" в чемпионате Испании. В 37-м туре каталонцы 13 мая на выезде сыграют с "Леванте", а в 38-м 20 мая дома примут "Реал Сосьедад".