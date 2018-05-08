Икер Касильяс: " Я не скучаю по "Реалу"

Голкипер "Порту" и бывший капитан "Реала" Икер Касильяс признался, что не скучает по Королевскому клубу. При этом испанец отметил, что будет вечно благодарен "сливочным" и останется ярым болельщиком команды.

– Я не скучаю по "Реалу", – цитирует Marca Касильяса. – В жизни есть этапы, через которые ты должен пройти, и "Реал" дал мне все. Я играл в великих матчах, выигрывал трофеи и вызывался в национальную команду. За это я буду вечно благодарен "Реалу". Я по-прежнему остаюсь "мадридистой" и с удовольствием смотрю матчи "сливочных".

Касильяс играл за "Реал" с 1998 по 2015 годы. Вместе с мадридцами голкипер выиграл 18 трофеев, включая три Лиги чемпионов.