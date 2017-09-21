Хосеп Гвардьола: "Жители Каталонии просто хотят проголосовать"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола отметил, что испанские власти не должны препятствовать проведению референдума о независимости Каталонии. Он запланирован на 1 октября, хотя власти страны не собираются его признавать.

– Всем известно, вся Европа знает, что мы хотим только проголосовать. Речь сейчас не идет о независимости, речь о демократии, – цитирует AFP Гвардьолу, который ранее призывал к отделению Каталонии от Испании. – Я убежден, что все пройдет цивилизованно, спокойно. Мы все сможем проголосовать, высказать свое мнение 1 октября.