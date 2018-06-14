Хосе Хименес: "Продление контракта с "Атлетико" - важное событие в жизни"

Защитник "Атлетико"​ Хосе Мария Хименес рад, что продлил контракт с клубом до 30 июня 2023 года. Также он поблагодарил болельщиков за поддержку, а руководство - за доверие.

– Я очень рад, ценю доверие клуба, – цитирует пресс-служба мадридцев Хименеса. – Я значительно вырос с того момента, как прибыл в "Атлетико". Нам удалось выиграть несколько трофеев и зарекомендовать себя одним из самых крупных клубов в Европе. Хочу продолжать вносить свой вклад в развитие этого большого проекта.

У нас есть фантастический состав, который является ключом ко всем спортивным успехам. Чувствую себя здесь, как дома, поэтому хочу продолжать отдавать всего себя, чтобы отплатить за доверие. Также хочу поблагодарить болельщиков за постоянную поддержку, которая очень важна для меня. Продление контракта - важное событие в жизни.

Хименес продлил контракт с "Атлетико"