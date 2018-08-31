"Хетафе" - "Вальядолид": видеотрансляция матча - в 21.00

"Хетафе" и "Вальядолид" открют 3-й тур чемпионата Испании в пятницу, 31 августа. Игра состоится на стадионе "Колозеум Альфонсо Перес" в пригороде Мадрида.

Команды после двух туров идут в середине таблицы ла лиги. "Хетафе" набрал 3 очка, "Вальядолид" - 1 очко. Букмекер Winline отдает предпочтение хозяевам встречи. Коэффициент на "Хетафе" - 2,00, на "Вальядолид" - 4,88. Ничья оценивается в 3,23.

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Следить за матчем "Хетафе" – "Вальядолид" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 21.00 (время московское).

"Хетафе" - "Вальядолид": чемпионат Испании по футболу, 3-й тур, 31 августа 2018, онлайн-трансляция матча, начало - 21.00 (мск)

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица ла лига, календарь и результаты матчей