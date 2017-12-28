Хави летом 2018 года станет техническим директором футбольной школы из Барселоны

Бывший полузащитник "Барселоны" Хави, в настоящее время выступающий за "Аль-Садд", летом 2018 года займет пост технического директора футбольного направления в спортивной школе из Барселоны "Вила Олимпика". Соглашение с легендой сине-гранатовых будет рассчитано на два сезона.

"В течение двух следующих сезонов Хави Эрнандес будет техническим директором в сфере футбола, - говорится в сообщении пресс-службы спортивной школы. - Совет директоров уже сейчас объявил, что соглашение с бывшим полузащитником "Барселоны" о том, что в ближайшие два года он будет руководить футбольным отделением школы, заключено. Хави до 30 июня останется в Катаре, после чего вернется в Барселону и посвятит себя футбольным тренировкам".

Напомним, Хави является воспитанником "Барселоны". Он выступал за сине-гранатовых с 1998 по 2015 год. За это время он провел в составе каталонцев 767 матчей, забив 85 мячей и отдав 173 результативные передачи. Он помог "Барселоне" выиграть 25 трофеев, включая 4 кубка победителей Лиги чемпионов.