Голевая передача Черышева помогла "Вильярреалу" разгромить "Лас-Пальмас"

"Вильярреал" на своем поле разгромил "Лас-Пальмас" в матче 9-го тура чемпионата Испании, забив четыре безответных гола в ворота соперника.

Российский полузащитник хозяев Денис Черышев вышел на поле на 82-й минуте, заменив Самуэля Кастильехо, и поучаствовал в заключительном голе, сделав результативную передачу.

После 9 туров "Вильярреал" занимает 5-е место в турнирной таблице, а "Лас-Пальмас" - 18-е.

Чемпионат Испании

Ла лига

9-й тур

"Вильярреал" - "Лас-Пальмас" - 4:0 (0:0)

Голы: Бакамбу, 48 (1:0). Марио Гаспар, 65 (2:0). Ксимо Наварро, 67 - в свои ворота (3:0). Сансоне, 90+3 (4:0).

"Вильярреал": Барбоса, Хауме, Марио Гаспар, Виктор Руис, Альваро Гонсалес (Бонера, 56), Тригерос, Пабло Форнальс, Эрнандес, Бакамбу (Сансоне, 71), Бакка, Самуэль Кастильехо (Черышев, 82).

"Лас-Пальмас": Чичисола, Мишел, Бигас (Аквилани, 70), Ксимо Наварро, Лемос (Айтами, 87), Дани Кастельяно, Вьера, Гомес, Витоло, Кальери, Таннан (Реми, 5).

Предупреждения: Лемос, 24. Виктор Руис, 30. Гомес, 40. Ксимо Наварро, 73. Вьера, 75. Мишел, 86.

Судья: Фернандес Борбалан.

22 октября. Вильярреал. Стадион "Эстадио де ла Серамика".