Гол Година на 91-й минуте принес "Атлетико" волевую победу над "Атлетиком"

"Атлетико" обыграл "Атлетик" в матче 12-го тура чемпионата Испании - 3:2. Победный мяч на 91-й минуте забил защитник Диего Годин.
"Матрасники" набрали 23 очка и поднялись на второе место в турнирной таблице. У "Барселоны" 24 очка и матч в запасе.
Чемпионат Испании
Лига 1
12-й тур
"Атлетико" - "Атлетик" - 3:2 (0:1)
Голы: Иньяки Уильямс, 36 (0:1). Партей, 61 (1:1). Иньяки Уильямс, 64 (1:2). Эрнандес, 80 (2:2). Годин, 90+1 (3:2).
"Атлетико": Облак, Годин, Филипе Луис, Ариас, Монтеро (Мартинш, 56), Сауль, Партей, Эрнандес, Диегу Коста (Витоло, 46), Гризманн, Корреа (Калинич, 62).
"Атлетик": Эррерин, Баленсиага, Де Маркос, Берчиче, Иньиго Мартинес, Нуньес, Сан-Хосе, Эчеварриа (Ноласкоайн, 67), Сусаэта (Капа, 88), Икер Муниаин, Иньяки Уильямс (Рауль Гарсия, 76).
Предупреждения: Диегу Коста, 38. Эчеварриа, 49. Витоло, 65. Адан, 66. Калинич, 66. Сан-Хосе, 82. Де Маркос, 86. Иньиго Мартинес, 90+4.
Судья: Санчес Мартинес.
10 ноября. Мадрид. Стадион "Ваньда Метрополитано".