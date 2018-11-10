Гол Година на 91-й минуте принес "Атлетико" волевую победу над "Атлетиком"

"Атлетико" обыграл "Атлетик" в матче 12-го тура чемпионата Испании - 3:2. Победный мяч на 91-й минуте забил защитник Диего Годин.

"Матрасники" набрали 23 очка и поднялись на второе место в турнирной таблице. У "Барселоны" 24 очка и матч в запасе.

Чемпионат Испании

Лига 1

12-й тур

"Атлетико" - "Атлетик" - 3:2 (0:1)

Голы: Иньяки Уильямс, 36 (0:1). Партей, 61 (1:1). Иньяки Уильямс, 64 (1:2). Эрнандес, 80 (2:2). Годин, 90+1 (3:2).

"Атлетико": Облак, Годин, Филипе Луис, Ариас, Монтеро (Мартинш, 56), Сауль, Партей, Эрнандес, Диегу Коста (Витоло, 46), Гризманн, Корреа (Калинич, 62).

"Атлетик": Эррерин, Баленсиага, Де Маркос, Берчиче, Иньиго Мартинес, Нуньес, Сан-Хосе, Эчеварриа (Ноласкоайн, 67), Сусаэта (Капа, 88), Икер Муниаин, Иньяки Уильямс (Рауль Гарсия, 76).

Предупреждения: Диегу Коста, 38. Эчеварриа, 49. Витоло, 65. Адан, 66. Калинич, 66. Сан-Хосе, 82. Де Маркос, 86. Иньиго Мартинес, 90+4.

Судья: Санчес Мартинес.

10 ноября. Мадрид. Стадион "Ваньда Метрополитано".