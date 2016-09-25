12:35 25 сентября | ФУТБОЛ — Испания

Гарет Бэйл: "Реалу" не повезло"

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Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл считает, что его команде не повезло в матче чемпионата Испании с "Лас-Пальмасом" (2:2). Валлиец подчеркнул, что нужно быстро переключиться на Лигу чемпионов.

– Команда разочарована тем, что не смогла победить, – цитирует Goal Бэйла. – Да, мы еще не проигрывали в чемпионате. Но главное – набирать три очка в каждой игре. Мы не смогли реализовать имевшиеся у нас моменты. Однако впереди матч в Дортмунде, и нам нужно думать о нем. В этот раз нам не повезло, но таков футбол.

 

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