21:47 | ФУТБОЛ — Испания

Форвард "Сельты" обвинил главного тренера команды в предвзятом отношении

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Нападающий "Сельты" Фабиан Орельяна, исключенный из команды главным тренером Эдуардо Бериццо, рассказал о личном конфликте с наставником. Чилиец подчеркнул, что Бериццо и раньше конфликтовал с другими футболистами.

– Бериццо был несправедлив ко мне, – цитирует EMOL Орельяну. – Свою ошибку я признал, но он пропустил это мимо ушей. Когда я попытался принести ему извинения перед всей командой Бериццо не дал мне сказать ни одного слова. Он не в первый раз конфликтует с игроками "Сельты". Конечно, я хотел бы остаться в клубе, но если будет нужно – я уйду.

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Материалы REN-TV

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