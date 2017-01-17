Форвард "Сельты" обвинил главного тренера команды в предвзятом отношении

Нападающий "Сельты" Фабиан Орельяна, исключенный из команды главным тренером Эдуардо Бериццо, рассказал о личном конфликте с наставником. Чилиец подчеркнул, что Бериццо и раньше конфликтовал с другими футболистами.

– Бериццо был несправедлив ко мне, – цитирует EMOL Орельяну. – Свою ошибку я признал, но он пропустил это мимо ушей. Когда я попытался принести ему извинения перед всей командой Бериццо не дал мне сказать ни одного слова. Он не в первый раз конфликтует с игроками "Сельты". Конечно, я хотел бы остаться в клубе, но если будет нужно – я уйду.