Филиппе Коутинью - о первом ужине с Лионелем Месси: "Сказал своей жене: "Карамба, я ел с Месси!"

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутинью рассказал о первом ужине с лидером каталонцев Лионелем Месси​. Бразилец был впечатлен первой неформальной встречей с аргентинцем.

– Луис и Лео очень близки, а я и Луис знали друг друга по "Ливерпулю", так что Луис организовал встречу, – цитирует Sport Коутинью. – Когда ты видишь впервые Лео, то немного нервничаешь, у меня было также в "Ливерпуле" с Джеррардом. Когда я вернулся домой, я сказал своей жене: "Карамба, я ел с Месси!" И мы оба засмеялись, это было действительно забавно.