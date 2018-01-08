Филиппе Коутинью: "Мы с Неймаром разные игроки. Я пришел в "Барселону" занять свое место"

Новичок "Барселоны" Филиппе Коутинью признался, что исполнил свою мечту, перейдя в каталонский клуб. Стоимость трансфера из "Ливерпуля" оценивается в 160 миллионов евро, 40 миллионов из которых – бонусы.

– Я очень счастлив, – цитирует sport.es Коутинью. – Благодарен "Ливерпулю" за пять лет, проведенных там. В Англии поняли, что я хочу в "Барселону", это мой новый дом. Заменю ли Неймара? Это отличный игрок, мы с ним с детства дружим. Но мы с ним разные футболисты. Я приехал, чтобы занять свое место в команде. Неймар меня уже поздравил. Для меня будет большой честью сыграть вместе с Месси и другими прекрасными футболистами. Мне повезло. Я мечтал оказаться в "Барселоне".

Теперь у меня есть контракт на пять лет, есть время, чтобы адаптироваться, и это будет легко. Стоимость трансфера? Денежные вопросы – это дела клубов. Моя цель – попасть в "Барселону" и выигрывать с ней трофеи. С самого начала я дал понять, что хочу этого. Благодарен всем, кто причастен к этому трансферу, все сработали профессионально. Буду счастлив снова играть с Суаресом. Мы с ним много переписывались, он мне даже дом подыскивал. Я вижу, как он рад моему приезду. До сих пор не осознал, что случилось. Наверное, это произойдет, когда начну тренировки.