"Эйбар" победил "Жирону"

"Эйбар" обыграл "Жирону" в матче 8-го тура чемпионата Испании (3:2). Победный гол на счету нападающего Серхио Энрича.
Чемпионат Испании
Лига 1
8-й тур
"Жирона" - "Эйбар" - 2:3 (2:2)
Голы: Шарлес, 12 - с пенальти (0:1). Стуани, 40 (1:1). Стуани, 42 (2:1). Арбилья, 45+5 (2:2). Серхио Энрич, 72 (2:3).
"Жирона": Буну, Муньеса, Эспиноса, Хуанпе, Адай (Робертс, 81), Борха, Порту (Думбья, 77), Дуглас Луис, Гранель, Порро (Лосано, 73), Стуани.
"Эйбар": Дмитрович, Хосе Анхель, Пенья, Арбилья, Оливейра, Диоп, Хоан Хордан, Орельяна (Кукурелья, 77), Серхио Энрич (Альварес, 85), Шарлес (Кике, 71), Де Бласис.
Предупреждения: Хуанпе, 6. Адай, 11. Порту, 15. Хосе Анхель, 20. Хоан Хордан, 34. Диоп, 41. Асьер Риесго, 45. Арбилья, 59. Оливейра, 61.
Судья: Прието Иглесиас.
6 октября. Жирона. Стадион "Montilivi".