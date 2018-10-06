16:05 | Футбол — Испания

"Эйбар" победил "Жирону"

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"Эйбар" обыграл "Жирону" в матче 8-го тура чемпионата Испании (3:2). Победный гол на счету нападающего Серхио Энрича

Чемпионат Испании

Лига 1 

8-й тур 

"Жирона" - "Эйбар" - 2:3 (2:2)

Голы: Шарлес, 12 - с пенальти (0:1). Стуани, 40 (1:1). Стуани, 42 (2:1). Арбилья, 45+5 (2:2). Серхио Энрич, 72 (2:3). 

"Жирона": Буну, Муньеса, Эспиноса, Хуанпе, Адай (Робертс, 81), Борха, Порту (Думбья, 77), Дуглас Луис, Гранель, Порро (Лосано, 73), Стуани.

"Эйбар": Дмитрович, Хосе Анхель, Пенья, Арбилья, Оливейра, Диоп, Хоан Хордан, Орельяна (Кукурелья, 77), Серхио Энрич (Альварес, 85), Шарлес (Кике, 71), Де Бласис.

Предупреждения: Хуанпе, 6. Адай, 11. Порту, 15. Хосе Анхель, 20. Хоан Хордан, 34. Диоп, 41. Асьер Риесго, 45. Арбилья, 59. Оливейра, 61. 

Судья: Прието Иглесиас.

6 октября. Жирона. Стадион "Montilivi".

Жирона - Эйбар

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