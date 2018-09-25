"Эспаньол" - "Эйбар": видеотрансляция матча - в 21.00

В матче 6-го тура чемпионата Испании сегодня, 25 сентября, сыграют "Эспаньол" и "Эйбар". Игра ла лиги начнется в 21.00 по московскому времени.

Оба клуба в пяти играх сезона набрали по семь очков. В последнем туре "Эспаньол" уступил "Реалу" (0:1), а "Эйбар" взял верх над "Леганесом" (1:0).

"СЭ" в сезоне-2018/19 показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире. В режиме онлайн доступны лучшие моменты (хайлайты) игр двух европейских лиг. Смотреть трансляцию можно на этой странице на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

"Эспаньол" - "Эйбар": чемпионат Испании по футболу, ла лига, 6-й тур, 25 сентября 2018, онлайн-трансляция матча, начало - 21.00 (мск)



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