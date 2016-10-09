Эсекиэль Гарай: "Лучшие годы моей карьеры прошли в "Бенфике"

Защитник "Валенсии" Эсекиэль Гарай признался, что в "Бенфике" прошли лучшие годы его карьеры. Из лиссабонского клуба он перешел в "Зенит", а минувшим летом сменил российскую команду на испанскую.

– Я провел в "Бенфике" лучшие годы своей карьеры, – цитирует A Bola Гарая. – Пережил там много радостных моментов, смог выиграть важные титулы, дважды играл в финалах Лиги Европы. Помню финал с "Челси" (1:2). Я многое узнал в "Бенфике", вырос как профессионал. В свое время мне пришлось покинуть "Реал". И я не жалею об этом. Футболист должен играть, а в Мадриде я не мог этого делать.

Считаю, что принимал верные решения по ходу карьеры. Были слухи о "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Баварии", но я шел своим путем. Решил поехать в Россию. Мне рассказывали, что "Зенит" – хороший клуб, а тренировавший петербуржцев Андре Виллаш-Боаш смог меня убедить в переходе.