Эрнесто Вальверде: "Мы не можем подписать замену Иньесте, поскольку ее не существует"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде отметил, что в клубе не будет революции после ухода Андреса Иньесты. По его словам, это не спровоцирует поиск замены игроку на рынке.

– Надеюсь, мы сможем отлично завершить сезон, – цитирует AS Вальверде. – Прощание с Иньестой – важный момент для "Барселоны". Замену ему мы не можем подписать, потому что мы попросту ее не найдем. Нужно просто подстроиться под иную реальность, поскольку другого такого игрока просто нет. У нас есть Денис Суарес, Филиппе Коутинью. Вместе мы должны найти решение, как дальше строить игру.