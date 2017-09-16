Эрнесто Вальверде: "Месси и Суарес неприкасаемы? Увидим"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде перед матчем 4-го тура чемпионата Испании против "Хетафе" отметил, что в стартовом составе могут быть изменения. Также он заявил, что рассчитывает на всех игроков по ходу сезона.

- Месси и Суарес неприкасаемы? Увидим, - цитирует Sport.es Вальверде. - Дело не в ротации, а в намерении побеждать. В "Барселоне" есть более 11 игроков, и нам понадобятся все в течение сезона. Из-за того, что в неделю у нас по три игры, могут быть изменения в составе.