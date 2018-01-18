Эрнесто Вальверде: "Эспаньол" - фаворит противостояния"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде после поражения в первом матче 1/4 финала Кубка Испании против "Эспаньола" (0:1) отметил, что соперник грамотно защищался. По его словам, "Эспаньол" имеет преимущество перед ответной встречей.

- Тактика "Эспаньола" состояла в том, чтобы сидеть возле своей штрафной, закрывая свободные зоны, - цитирует Marca Вальверде. - Это было тяжело для нас, но мы контролировали ход игры. Мы не смогли добиться успеха в завершении атак. Незабитый пенальти оживил трибуны, после чего они забили гол. Мы хотели сыграть так же, как и всегда. Теперь нам необходимо реабилитироваться.

Фаворит противостояния? Им является тот, кто побеждает в первой встрече. Тот, у кого есть преимущество. Этот результат нас не устраивает. Мы будем играть дома. Но это кубковый поединок, здесь нужно играть до конца.