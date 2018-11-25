Эрнесто Вальверде: "Атлетико" претендует на победу во всех турнирах"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде похвалил нападающего Усмана Дембеле после матча чемпионата Испании с "Атлетико" (1:1). Француз вышел на замену и принес каталонцам ничью, забив в концовке.

– Соперник занял выжидательную позицию, ждал, как мы его удивим, – цитирует AFP Вальверде. – Симеоне был верен своему стилю. Возможно, нам не хватало остроты, но надо видеть, как защищается "Атлетико". Мы пытались контролировать ситуацию, но "Атлетико" забил после углового. Нам все же удалось набрать очко. Не знаю, кто наш главный противник в чемпионской гонке, но "Атлетико" претендует на победу во всех турнирах. Эта команда отлично защищается.

Дембеле забивает очень важные голы. Ему нужна последовательность. У Дембеле есть то, чего нет у других: дерзость, способность обыгрывать, бить с обеих ног, проявлять характер. Это большой талант, которому нужно помочь проявиться.