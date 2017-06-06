Эктор Бельерин: "Вальверде - достойный тренер для "Барселоны"

Защитник лондонского "Арсенала" Эктор Бельерин выразил уверенность в том, что Эрнесто Вальверде, в минувшем сезоне возглавлявший "Атлетик", достойно продолжит свою работу в "Барселоне". На этой должности специалист заменил Луиса Энрике.

- Находясь в Англии, сложно смотреть матчи чемпионата Испании, если играют не "Реал" или "Барселона", но я следил за "Атлетиком", - приводит Mundo Deportivo слова Бельерина. - Вальверде - тренер, которому нравится показывать интересный футбол. Он хорошо справлялся с работой во всех клубах. Не сомневаюсь, что он станет достойным тренером для "Барселоны".