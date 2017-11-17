Дзадза перенесет операцию на колене

Нападающий "Валенсии" Симоне Дзадза в будущем потребуется операция на колене, сообщил главный тренер команды Марселино. Сейчас футболист тренируется в обычном режиме.

– У Дзадзы есть повреждение мениска, и оно дает о себе знать время от времени, – приводит официальный сайт "Валенсии" слова Марселино. – Бывает, что оно мешает работать и играть. Сейчас с ним все в норме, но в определенный момент ему понадобится операция. Это не лечится просто отдыхом.

Дзадза с девятью голами является лучшим бомбардиром своего клуба. В чемпионате Испании больше него забил только форвард "Барселоны" Лионель Месси – 12.