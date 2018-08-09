Диего Симеоне: "Лемар игрок больших способностей"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне признался, что был впечатлен игрой новичка команды Тома Лемара в товарищеском матче с "Кальяри" (1:0). Француз этим летом перешел в мадридский клуб из "Монако".

– Лемар игрок больших способностей, он вносит перевес у штрафной площади, – цитирует A Bola Симеоне. – Я сначала держал его ближе к атаке, а потом переместил к центру поля. Он быстро адаптировался, показал уверенность, талант, способности. Он все больше привыкает к работе в середине поля, где может больше угрожать, чем в атаке.