15:15 | ФУТБОЛ — Испания

Букмекеры считают "Реал" фаворитом в матче с "Сельтой"

"Реал" – "Сельта". Фото AFP
"Реал" – "Сельта". Фото AFP
0
0
0

27 августа состоится матч 2-го тура чемпионата Испании "Реал" – "Сельта". Начало – в 21:15 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Реал" – "Сельта"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,21 – Н 7,37 – П2 13,00

Трансляция матча "Реал" – "Сельта" 27 августа

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" – "Сельта".

Прямая трансляция матча "Реал" – "Сельта" 27 августа на канале, "Футбол 1".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +3=7-18, 20 – 52.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

11 мая 2014 года

Чемпионат Испании

"Сельта" – "Реал"

2:0

6 декабря 2014 года

Чемпионат Испании

"Реал" – "Сельта"

3:0

26 апреля 2015 года

Чемпионат Испании

"Сельта" – "Реал"

2:4

24 октября 2015 года

Чемпионат Испании

"Сельта" – "Реал"

1:3

5 марта 2016 года

Чемпионат Испании

"Реал" – "Сельта"

7:1

Прогноз "СЭ"

"Реал" в первом туре стал одной из всего лишь двух команд, не пропустивших ни одного мяча. "Сельта" же оказалась в числе двух клубов, не забивших в стартовом туре. При этом галисийцы принимали дебютанта турнира – "Леганес", но умудрились проиграть 0:1. Шансов набрать очки на "Сантьяго Бернабеу" у "Сельты" мало. Бэйл находился в отличной форме, Асенсио творит чудеса в каждом матче, а Мората после не лучшей по качеству игры межсезонки показал очень полезную игру в Сан-Себастьяне в стартовом туре.

Так что даже отсутствие Роналду и Бензема (оба должны быть готовы к следующему туру) едва ли помешает "Реалу" порадовать своих болельщиков победой в первом домашнем матче чемпионата. В заявку "Реала" вернулись Пепе и Модрич, а вот Кейлор Навас и Иско пока в лазарете.

Прогноз "СЭ" – 4:1.

0
0
0

Материалы REN-TV

Скончалась знаменитая чемпионка по баскетболу, экс-ведущая РЕН ТВ и...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ