Букмекеры считают "Реал" фаворитом в матче с "Сельтой"

27 августа состоится матч 2-го тура чемпионата Испании "Реал" – "Сельта". Начало – в 21:15 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Реал" – "Сельта"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,21 – Н 7,37 – П2 13,00

Трансляция матча "Реал" – "Сельта" 27 августа

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" – "Сельта".

Прямая трансляция матча "Реал" – "Сельта" 27 августа на канале, "Футбол 1".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +3=7-18, 20 – 52.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 11 мая 2014 года Чемпионат Испании "Сельта" – "Реал" 2:0 6 декабря 2014 года Чемпионат Испании "Реал" – "Сельта" 3:0 26 апреля 2015 года Чемпионат Испании "Сельта" – "Реал" 2:4 24 октября 2015 года Чемпионат Испании "Сельта" – "Реал" 1:3 5 марта 2016 года Чемпионат Испании "Реал" – "Сельта" 7:1

Прогноз "СЭ"

"Реал" в первом туре стал одной из всего лишь двух команд, не пропустивших ни одного мяча. "Сельта" же оказалась в числе двух клубов, не забивших в стартовом туре. При этом галисийцы принимали дебютанта турнира – "Леганес", но умудрились проиграть 0:1. Шансов набрать очки на "Сантьяго Бернабеу" у "Сельты" мало. Бэйл находился в отличной форме, Асенсио творит чудеса в каждом матче, а Мората после не лучшей по качеству игры межсезонки показал очень полезную игру в Сан-Себастьяне в стартовом туре.

Так что даже отсутствие Роналду и Бензема (оба должны быть готовы к следующему туру) едва ли помешает "Реалу" порадовать своих болельщиков победой в первом домашнем матче чемпионата. В заявку "Реала" вернулись Пепе и Модрич, а вот Кейлор Навас и Иско пока в лазарете.

Прогноз "СЭ" – 4:1.