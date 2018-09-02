"Бетис" vs "Севилья" Промеса: видеотрансляция матча - в 21.45

В матче 3-го тура чемпионата Испании по футболу в воскресенье, 2 сентября, встречаются "Бетис" и "Севилья". Дерби Севильи в заключительной игре уик-энда ла лиги начнется в 21.45 по московскому времени.

"Севилья" в стартовых матчах чемпионата в гостях разгромила "Райо Вальекано" (4:1) и на своем поле сыграла вничью с "Вильярреалом" (0:0).

В пятницу, 31 августа, клуб из Севильи закрыл сделку со "Спартаком" по переходу форварда сборной Голландии Квинси Промес. Сумма трансфера оценивается в 21 миллионов евро. Чемпион России-2016/17 может выйти на поле уже в воскресной принципиальной игре.

"Бетис" стартовал в ла лиге с домашнего поражения от "Леванте" (0:3) и в гостях сыграл вничью с "Алавесом" (0:0).

"Бетис" – "Севилья": чемпионат Испании по футболу, ла лига, 3-й тур, 2 сентября 2018, онлайн-трансляция матча, начало – 21.45 (мск)

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица ла лига, календарь и результаты матчей