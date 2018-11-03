Бензема и Бэйл - в старте "Реала" на матч с "Вальядолидом"

"Реал" объявил состав на матч 11-го тура чемпионата Испании против "Вальядолида". С первых минут встречу начнут нападающие Гарет Бэйл и Карим Бензема.

Отметим, что эта встреча станет для "королевского клуба" первой в чемпионате Испании после отставки Хулена Лопетеги. Исполняющим обязанности является Сантьяго Солари.

Состав "Реала": Куртуа, Рамос, Начо, Кроос, Бензема, Модрич, Бэйл, Каземиру, Одриосола, Асенсио, Регуилон.

Запасные: Навас, Вальверде, Васкес, Иско, Себальос, Винисиус, Санчес.

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