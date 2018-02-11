"Барселона" во второй раз подряд сыграла вничью в чемпионате

"Барселона" дома сыграла вничью с "Хетафе" (0:0) в матче 23-го тура чемпионата Испании. Команда Эрнесто Вальверде во втором матче подряд в национальном первенстве потеряла очки - 4 февраля она ушла от поражения в каталонском дерби с "Эспаньолом" (1:1).
В этой игре состоялся дебют в стартовом составе защитника хозяев поля Йерри Мины. Для полузащитника сине-гранатовых Серхио Бускетса она стала 300-й в национальных первенствах.
Чемпионат Испании
Ла лига
23-й тур
"Барселона" - "Хетафе" - 0:0
"Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто, Динь, Мина, Жорди Альба, Ракитич, Бускетс (Паулинью, 82), Филиппе Коутинью (Иньеста, 62), Месси, Луис Суарес, Пако Алькасер (Дембеле, 63).
"Хетафе": Гуаита, Суарес, Бруно Гонсалес, Джене, Антунеш, Портильо, Фажр, Арамбарри, Сибасаки (Кабрера, 88), Ндиай (Хорхе Молина, 85), Анхель (Фламини, 78).
Предупреждения: Арамбарри, 44. Бускетс, 54. Антунеш, 65. Гуаита, 90+3. Мина, 90+3.
Судья: Фернандес Борбалан.
11 февраля. Барселона. Стадион "Камп Ноу".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/spain/laleague/2017-2018/
Flamenco
С такой игрой с членси будет тяжко!
01:44
Nikko45
Да,Барселона такими темпами может и не играть в ЛЧ. Неспособна справиться с откровенно слабой командой, которая бьётся изо всех сил. Речь не о Хетафе. Любая команда, которая может всем составом стремиться к победе, имеет шанс на успех. И несмотря на откровенное лидерство в чемпионате, Барселона уже совсем не та Барселона. И никакой Месси изменить ничего не способен, Суарес тоже великий игрок, но и далее одни но... Желаю себе ошибаться в оценке команды .
01:36
crazysun78
Барса вообще лохи последние... )
22:36 11 февраля
Pablo_75
Ну в общем да, настоящий экзамен начнётся только в 1/8 ЛЧ, Челси - очень серьёзный и опасный соперник.
21:57 11 февраля
oleg.bob
Ничего страшного!
21:38 11 февраля
echo2011
Трудно побеждать,начиная бегать только за 10 минут до конца матча.Впрочем,отрыв от преследователей позволяет делать ничьи,тем более накануне матче в ЛЧ.
21:09 11 февраля
tolkopositiv
Подвыдохлась Барса. Последние игры скорее на морально волевых вытягивали. От Коутинью и Дембеле новых импульсов для игры не видно. В целом игра всё также не впечатляет и всё больше по качеству напоминает прошлогоднюю. Вальверде делает ту же самую ошибку, что и поздний Энрику: Барса учиться угнетать соперника, как при Пепе, а не бояться пропустить гол в свои ворота. С таким менталитетом тренера у этой команды нет успешного будущего.
20:49 11 февраля
zamzam85
Коутиньо тормозит и сам и игру Барсы
20:32 11 февраля