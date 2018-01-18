13:23 | Футбол — Испания

"Барселона" продлила контракт с Пике до 2022 года, сумма выкупа – 500 миллионов евро

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"Барселона" продлила контракт с защитником Жераром Пике, сообщает пресс-служба клуба. Новое соглашение с 30-летним игроком рассчитано до 30 июня 2022 года.

Сумма выкупа за Пике составит 500 миллионов евро.

Испанец выступает за каталонцев с 2008 года. За это время он провел за команду 421 матч, в которых забил 37 голов.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Одержимый

Главное, чтобы об этом Роналду не узнал, а то и так нервном срыве...

16:47

Zangezi

Ха-ха, Неймар 222 млн, а Пике - 500?? У Барсы явно проблемы с оценкой игроков. Может, у них Месси - 120 млн, а Делоуфеу - 1 млрд? Проверьте кто-нибудь ))

15:20

sakusda

да он нам и даром не надь

14:33

shpasic

найдутся ли дурачки, которые за 30-летнего сепаратиста выложат полмиллиарда?

13:47