"Барселона" продлила контракт с Пике до 2022 года, сумма выкупа – 500 миллионов евро

"Барселона" продлила контракт с защитником Жераром Пике, сообщает пресс-служба клуба. Новое соглашение с 30-летним игроком рассчитано до 30 июня 2022 года.

Сумма выкупа за Пике составит 500 миллионов евро.

Испанец выступает за каталонцев с 2008 года. За это время он провел за команду 421 матч, в которых забил 37 голов.