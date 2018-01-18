"Барселона" продлила контракт с Пике до 2022 года, сумма выкупа – 500 миллионов евро

"Барселона" продлила контракт с защитником Жераром Пике, сообщает пресс-служба клуба. Новое соглашение с 30-летним игроком рассчитано до 30 июня 2022 года.
Сумма выкупа за Пике составит 500 миллионов евро.
Испанец выступает за каталонцев с 2008 года. За это время он провел за команду 421 матч, в которых забил 37 голов.
[BREAKING NEWS]@3gerardpique has agreed a new @FCBarcelona contract until 2022– FC Barcelona (@FCBarcelona) 18 января 2018 г.
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🔵🔴 #Pique2022 pic.twitter.com/wTEJKc6Gd5
Одержимый
Главное, чтобы об этом Роналду не узнал, а то и так нервном срыве...
16:47
Zangezi
Ха-ха, Неймар 222 млн, а Пике - 500?? У Барсы явно проблемы с оценкой игроков. Может, у них Месси - 120 млн, а Делоуфеу - 1 млрд? Проверьте кто-нибудь ))
15:20
sakusda
да он нам и даром не надь
14:33
shpasic
найдутся ли дурачки, которые за 30-летнего сепаратиста выложат полмиллиарда?
13:47