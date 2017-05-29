"Барселона" объявила о назначении Вальверде

Новым главным тренером "Барселоны" стал Эрнесто Вальверде. Об этом на специальной пресс-конференции объявил президент клуба Хосеп Мария Бартомеу. Сообщается, что презентация 53-летний испанца пройдет в четверг. Вальверде подписал контракт с "Барселоной" на два года.

Предыдущим местом работы специалиста был "Атлетик". Кроме того, он тренировал "Эспаньол", "Вильярреал", "Валенсию" и "Олимпиакос" (дважды, как и "Атлетик"). В качестве тренера Вальверде трижды выигрывал чемпионат Греции, дважды Кубок Греции и Суперкубок Испании-2015, в котором "Атлетик" по итогам двух матчей разгромил "Барселону" (4:0, 1:1).

В качестве игрока Вальверде провел два сезона в "Барселоне" (1988-1990), провел 29 матчей и забил 10 голов, став обладателем Кубка обладателей кубков-1988/89 и Кубка Испании-1989/90.