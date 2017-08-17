"Барселона" объявила, что близка к подписанию Коутинью и Дембеле

Генеральный менеджер "Барселоны" Пеп Сегура после поражения от "Реала" в Суперкубке Испании объявил, что клуб близок к подписанию Филиппе Коутинью и Усмана Дембеле. В ближайшие дни эти игроки могут подписать контракты с каталонцами.

- Упущенный трофей? Мне больше обидно то, как мы играли в первом тайме, - сказал Сегура в эфире телеканала TV3. - "Реал" был лучше нас, но мы должны придерживаться той игры, что показали во второй половине. Мы должны помочь нашим игрокам снова стать чемпионами. У Мадрида была определенная удача, которой нам не хватало. Трансферы? Мы укрепим команду в ближайшие дни. Коутинью и Дембеле? Мы близки, но пока еще сделки не закрыты, поэтому ничего не могу сказать. Надеюсь, что они будут играть в футболках "Барсы".

Трансляция матча "Реал" – "Барселона"