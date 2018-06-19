"Барселона" интересуется Милинковичем-Савичем

"Барселона" проявляет интерес к полузащитнику "Лацио" Сергею Милинковичу-Савичу, сообщают испанские СМИ.

По данным Mundo Deportivo, "Лацио" хочет получить за игрока не менее 100 миллионов евро. Примерно такую сумму "Барселона" была готова потратить на Антуана Гризманна, который в итоге решил остаться в "Атлетико".

В прошедшем сезоне 23-летний серб провел 48 матчей за "Лацио" во всех турнирах и забил 14 мячей при девяти голевых передачах.