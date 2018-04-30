14:15 | Футбол — Испания

"Барселона" хочет отдать Дембеле в аренду

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"Барселона" в летнее трансферное окно намерена отдать нападающего Усмана Дембеле в аренду, утверждает Mundo Deportivo. Тренерский штаб команды не готов предоставить 20-летнему французу постоянную игровую практику в следующем сезоне.

Также отмечается, что с большой долей вероятности в "Барселону" перейдет нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн. При таком раскладе позиции Дембеле в каталонском клубе в сезоне-2018/19 становится еще более шаткими. В "Барселоне" считают, что молодому французу надо иметь постоянную игровую практику, именно поэтому, скорее всего, игрок будет отдан в аренду.  

В нынешнем сезоне Дембеле провел за "Барселону" 21 матч во всех турнирах, забил два гола и отдал семь результативных передач.

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Отдать за этого Дембеля кучу бабосов, что бы потом отдать в аренду?

14:32

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