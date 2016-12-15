13:14 | ФУТБОЛ — Испания

"Барселона" готова платить Месси 35 миллионов евро в год без вычета налогов

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Руководство "Барселоны" готовит новый контракт для нападающего Лионеля Месси, утверждает AS. Каталонцы готовы предложить форварду соглашение, по которому он будет зарабатывать 35 миллионов евро в год без вычета налогов. По действующему договору аргентинец зарабатывает 24 миллиона.

Отметим, что с нынешнего сезона зарплата Месси возросла до 29 миллионов. Сине-гранатовые выплачивают налоговой службе Испании деньги, которые должен был вернуть футболист за несвоевременную выплату налогов за использование своего имиджа в период с 2010 по 2013 год.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

опять без налогов?))))

13:25

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