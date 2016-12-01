"Атлетико" забил шесть голов в ворота "Гихуэло", "Малага" проиграла "Кордове"

В первом матче 1/16 финала Кубка Испании "Атлетико" на выезде разгромил "Гихуэло" – 6:0. Дублем отметился Янник Феррейра-Карраско. Напомним, что соперник мадридцев представляет третий по силе дивизион страны. Ответный поединок состоится 20 декабря.

В другой встрече "Малага" на выезде уступила "Кордове" (0:2), выступающей в сегунде. "Осасуна" в гостях проиграла "Гранаде" (0:1), а "Сельта" одолела "Мурсию" (1:0).

Кубок Испании

1/16 финала

Первые матчи

"Гихуэло" – "Атлетико" – 0:6 (0:2)

Голы: Сауль, 29 – с пенальти (0:1). Врсалько, 45 (0:2). Феррейра-Карраско, 49 (0:3). Феррейра-Карраско, 53 (0:4). Корреа, 57 (0:5). Роберто Нуньес, 85 (0:6).

"Атлетико": Мойя, Савич, Врсалько, Хименес, Эрнандез, Гайтан, Сауль, Партей, Кайу (Хуан Морено, 69), Феррейра-Карраско (Роберто Нуньес, 59), Корреа (Олабе, 81).

Предупреждение: Савич, 61.

Судья: Ундиано Мальенко.

30 ноября. Гихуэло. Стадион Estadio Municipal de Guijuelo.

"УКАМ Мурсия" – "Сельта" – 0:1 (0:1)

Гол: Гомес, 42.

"Гранада" – "Осасуна" – 1:0 (0:0)

Гол: Топаль, 52.

"Кордова" – "Малага" – 2:0 (0:0)

Голы: Родри, 71 (1:0). Борха Домингес, 83 (2:0).