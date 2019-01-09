"Атлетико" сыграл вничью с "Жироной" в первом матче 1/8 финала Кубка Испании

"Атлетико" разошелся миром в выездном поединке 1/8 финала Кубка Испании с "Жироной" (1:1).

Счет в игре открыл форвард гостей Антуан Гризманн. Сделал он этой на 9-й минуте, а на 34-й положение выровнял Энтони Лосано.

Ответный поединок пройдет в Мадриде, 16 января. Начало в 21:30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Кубок Испании

1/8 финала

"Жирона" - "Атлетико" - 1:1 (1:1)

Голы: Гризманн, 9 (0:1). Лосано, 34 (1:1).

"Жирона": Ираисос, Муньеса, Хонас Ромалью, Эспиноса, Алькала, Алейкс Гарсия, Пэк Сын Хо (Порту, 67), Дуглас Луис, Думбья (Гранель, 80), Лосано (Борха, 59), Фернандес.

"Атлетико": Адан, Годин, Ариас, Хименес, Монтеро (Корреа, 46), Коке, Сауль, Эрнандес, Калинич (Витоло, 72), Гризманн (Партей, 59), Лемар.

Предупреждения: Монтеро, 27. Годин, 67.

Судья: Эрнандес Эрнандес.

9 января. Жирона. Стадион Montilivi.