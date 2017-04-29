"Атлетико" разгромил "Лас-Пальмас" после удаления Боатенга

В матче 35-го тура чемпионата Испании "Атлетико" на выезде нанес крупное поражение "Лас-Пальмасу" – 5:0. Дубль оформил Кевин Гамейро. Отметим, что хозяева завершали встречу в меньшинстве после удаления Кевина-Принса Боатенга.

"Матрасники" занимают третье место в турнирной таблице. Команда с Канарских островов идет 14-й.

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35-й тур

"Лас-Пальмас" – "Атлетико" – 0:5 (0:3)

Голы: Гамейро, 2 (0:1). Сауль, 17 (0:2). Гамейро, 18 (0:3). Партей, 72 (0:4). Фернандо Торрес, 90+1 (0:5).

"Лас-Пальмас": Хави Варас, Мишел, Бигас, Д.Гарсия, Дани Кастельяно, Боатенг, Халилович (Момо, 64), Эрнан (Хави Кастельяно, 75), Меса, Хесе, Тана (М.Гарсия, 68).

"Атлетико": Облак, Филипе Луис, Савич, Хименес (Партей, 67), Эрнандез, Габи, Гайтан, Коке, Сауль, Гамейро (Фернандо Торрес, 58), Гризманн (Корреа, 71).

Предупреждения: Боатенг, 6. Сауль, 14. Савич, 31. Хесе, 32. Халилович, 56. Гайтан, 61. Партей, 89.

Удаление: Боатенг, 65.

Судья: де Бургос Бенгоэчеа.

29 апреля. Лас-Пальмас. Стадион "Гран Канария".