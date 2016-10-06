Жирков тренируется со сборной России

Сборная России начала тренировку перед товарищеским матчем против команды Коста-Рики, передает корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова. Встреча пройдет 9 октября на новом стадионе "Краснодара". Защитник "Зенита" Юрий Жирков, ранее работавший индивидуально, проводит практическое занятие на поле академии "Краснодара" с первых минут.
Тренировка в самом разгаре! pic.twitter.com/PV6Z1o8qKy– Сборная России (@TeamRussia) 6 октября 2016 г.
Тренировка @TeamRussia начинается!!! pic.twitter.com/g1vZihIxGE– Сборная России (@TeamRussia) 6 октября 2016 г.
Приехали на тренировочное поле! Тренировка вот-вот начнется! pic.twitter.com/PMzeQpLrwd– Сборная России (@TeamRussia) 6 октября 2016 г.