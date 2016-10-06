Жирков тренируется со сборной России

Тренировка сборной России в Краснодаре перед игрой с Коста-Рикой. Фото "СЭ"

Сборная России начала тренировку перед товарищеским матчем против команды Коста-Рики, передает корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова. Встреча пройдет 9 октября на новом стадионе "Краснодара". Защитник "Зенита" Юрий Жирков, ранее работавший индивидуально, проводит практическое занятие на поле академии "Краснодара" с первых минут.