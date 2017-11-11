Вячеслав Колосков: "Месси не с другой планеты. Ничего страшного в нем нет"

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что лидер сборной Аргентины Лионель Месси не будет прилагать сверхусилий в товарищеском матче против команды России, так как на него в любом случае придут болельщики. При этом, по его мнению, россиянам по силам показать достойную игру во встрече с топ-сборной.

- У нет сомнений, что в матче со сборной Аргентины будем выглядеть достойно, - считает Колосков. - Жду сегодня настоящего футбольного праздника, которого наша страна давно не видела. Южноамериканцы постараются выиграть на классе, не прилагая сверхусилий. Но если наши предложат высокий темп, что они умеют делать, то соперникам придется не просто. Поэтому жду увлекательный матч.

- Почему такая уверенность, что сможем сыграть хорошо?

- Команда уже сформировалась, сыгралась. Видно, что сборная прогрессирует от матча к матчу. Игроки демонстрируют современный, высококачественный футбол. А сегодня еще сама атмосфера благосклонна - потрясающий переполненный стадион, интересный соперник.

- Реально нашим игрокам сдержать Месси?

- Ну он же не с другой планеты. Месси, как и все, играет на Земле. Его научитесь останавливать и в Южной Америке, и в Испании, и в матчах Лиги чемпионов. Лео же не в каждых матчах забивает. Ничего страшного в нем нет. К тому же это всего лишь контрольный матч. Не думаю, что он будет из кожи лезть, чтобы понравится зрителям. На него и так придут.