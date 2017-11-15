Вячеслав Колосков: "Игроки сборной России с испанцами провели лучший матч за последнее время"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отметил, что матч Россия – Испания (3:3) оставил для него очень хорошее впечатление. Колосков также считает встречу против испанцев лучшей за последнее время в исполнении российской команды.
– Матч оставил очень хорошее впечатление – как, думаю, и у всех болельщиков, – цитирует "Р-Спорт" Колосков. – Считаю, что это лучшая игра нашей команды за все последнее время, включая Кубок конфедераций. Футболисты показали, что у них и потенциал есть, и они умеют его реализовывать. Наконец-то команда не проявила присущей ей порой робости, которая была в матчах со сборными Мексики и Португалии. А особенно это проявилось в игре с командой Аргентины. Сложилось впечатление, что там играли боги, а с нашей стороны – какие-то неумехи.
Футболисты у нас хорошего уровня, подготовлены неплохо и у них есть желание играть. Но порой излишняя боязнь и робость перед какими-то великими фамилиями приводили к тому, что игроки действовали скованно, боялись атаковать и жестко вступать в единоборства. Меня порадовал прежде всего настрой на бескомпромиссную, жесткую, боевую игру. И порой в действиях и атаках команды была видна даже какая-то лихость. И это, как мне кажется, залог наших будущих успехов.
Матч с Аргентиной блестяще провел вратарь Игорь Акинфеев. А вчера самое яркое впечатление оставил Смолов, он сыграл как типичный центральный нападающий. Но если бы не было и Алексея Миранчука, и Дениса Глушакова, и Юрия Жиркова, и некоторых других футболистов, то ему вряд ли удалось бы так себя проявить. Думаю, что сила нашей сборной – именно в хорошей подготовке, командной игре, в духе и самоотдаче.
Дополнительная информация
- Игорь Акинфеев
- Денис Глушаков
- Сборная России (футбол)
- Вячеслав Колосков
- Сборная Португалии (футбол)
- Сборная Аргентины (Футбол)
- Юрий Жирков
- Сборная Испании (Футбол)
- Сборная Мексики (футбол)
- Федор Смолов
- Алексей Миранчук
hant64
Кто бы спорил. Как показал матч с Испанией, играть наши в футбол действительно умеют (думаю, после игры с Аргентиной никто не сомневался в обратном), но психология неудачников не даёт нормально играть. Сборной нужен психолог, который смог бы внушить игрокам, что против них играют не инопланетяне (исключение только одно, и они уже с ним встречались совсем недавно, но там Месси был всё же больше похож по уровню игры на простого смертного), а такие же люди, с которыми можно играть как минимум на равных, а многих просто побеждать. Нужна психология победителей. Яркий пример - Северная Ирландия на ЧЕ.
13:45