Вячеслав Колосков: "Игроки сборной России с испанцами провели лучший матч за последнее время"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отметил, что матч Россия – Испания (3:3) оставил для него очень хорошее впечатление. Колосков также считает встречу против испанцев лучшей за последнее время в исполнении российской команды.

– Матч оставил очень хорошее впечатление – как, думаю, и у всех болельщиков, – цитирует "Р-Спорт" Колосков. – Считаю, что это лучшая игра нашей команды за все последнее время, включая Кубок конфедераций. Футболисты показали, что у них и потенциал есть, и они умеют его реализовывать. Наконец-то команда не проявила присущей ей порой робости, которая была в матчах со сборными Мексики и Португалии. А особенно это проявилось в игре с командой Аргентины. Сложилось впечатление, что там играли боги, а с нашей стороны – какие-то неумехи.

Футболисты у нас хорошего уровня, подготовлены неплохо и у них есть желание играть. Но порой излишняя боязнь и робость перед какими-то великими фамилиями приводили к тому, что игроки действовали скованно, боялись атаковать и жестко вступать в единоборства. Меня порадовал прежде всего настрой на бескомпромиссную, жесткую, боевую игру. И порой в действиях и атаках команды была видна даже какая-то лихость. И это, как мне кажется, залог наших будущих успехов.

Матч с Аргентиной блестяще провел вратарь Игорь Акинфеев. А вчера самое яркое впечатление оставил Смолов, он сыграл как типичный центральный нападающий. Но если бы не было и Алексея Миранчука, и Дениса Глушакова, и Юрия Жиркова, и некоторых других футболистов, то ему вряд ли удалось бы так себя проявить. Думаю, что сила нашей сборной – именно в хорошей подготовке, командной игре, в духе и самоотдаче.