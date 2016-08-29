18:43 | ФУТБОЛ — Сборная России

Виталий Мутко: "Турция гарантировала безопасность матча со сборной России"

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Министр спорта РФ и глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко подчеркнул, что Турция гарантировала безопасность проведения товарищеского матча, передает из Химок корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Руководитель отметил, что планирует посетить игру.

- Турция дала все гарантии безопасности, - сказал Мутко. - Сам планирую посетить матч.

Напомним, товарищеский матч между сборными Турции и России состоится 31 августа в Анталье.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Samba01

"Мамой клянусь, Брат!"

19:15

Thomas_Boy

Разумеется, турки же снова наши друзья. А Эрдоган больше не вор, подлец и убийца, а очень хороший президент.

19:15

баламошка

Франция тоже гарантировала безопасность. Все любят гарантировать безопасность. И Серёжа тоже. Безопасность очень любим мы все. И Серёжа тоже!

18:50

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