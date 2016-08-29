Виталий Мутко: "Турция гарантировала безопасность матча со сборной России"

Министр спорта РФ и глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко подчеркнул, что Турция гарантировала безопасность проведения товарищеского матча, передает из Химок корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Руководитель отметил, что планирует посетить игру.

- Турция дала все гарантии безопасности, - сказал Мутко. - Сам планирую посетить матч.

Напомним, товарищеский матч между сборными Турции и России состоится 31 августа в Анталье.