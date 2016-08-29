Виталий Мутко: "Турция гарантировала безопасность матча со сборной России"

Министр спорта РФ и глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко подчеркнул, что Турция гарантировала безопасность проведения товарищеского матча, передает из Химок корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Руководитель отметил, что планирует посетить игру.
- Турция дала все гарантии безопасности, - сказал Мутко. - Сам планирую посетить матч.
Напомним, товарищеский матч между сборными Турции и России состоится 31 августа в Анталье.
Samba01
"Мамой клянусь, Брат!"
19:15
Thomas_Boy
Разумеется, турки же снова наши друзья. А Эрдоган больше не вор, подлец и убийца, а очень хороший президент.
19:15
баламошка
Франция тоже гарантировала безопасность. Все любят гарантировать безопасность. И Серёжа тоже. Безопасность очень любим мы все. И Серёжа тоже!
18:50