Виталий Мутко: "Нужно трезво смотреть на уровень сборной России"

Президент РФС Виталий Мутко после контрольного матча Россия – Бельгия (3:3) подчеркнул, что национальная команда подошла на полшага к тому, чтобы вернуть доверие болельщиков. При этом, по словам Мутко, нужно трезво смотреть на свой уровень.

– Я понимаю негодование, сейчас очень много экспертов, – приводит "Р-Спорт" слова Мутко. – Сейчас мы просто на таком уровне находимся, нужно просто трезво на себя смотреть.

Нам немножко нужно просто потерпеть. Возможно, раньше нужно было делать изменения. Сегодня мы уже видим слабые звенья. Тем более на уровне таких парней – когда у бельгийцев Аксель Витсель выходит на замену, это впечатляет. Сегодня праздник получился. Нам нужно двигаться дальше... Сегодня концовка матча, второй тайм – я ребятам сказал, что на полшага мы подошли к тому, чтобы вернуть доверие болельщиков. К сожалению, у нас целое поколение сейчас растет без результата. Будем делать все, чтобы он был.