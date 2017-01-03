15:13 | ФУТБОЛ — Сборная России

Виталий Кафанов: "Слуцкий и Черчесов - из наших, и они доказывают, что вратари могут быть успешными тренерами"

0
0
0

Тренер вратарей "Ростова" Виталий Кафанов в интервью пресс-службе УЕФА подчеркнул, что работа Леонида Слуцкого и Станислава Черчесова во главе сборной России доказывает, что голкиперы могут добиться успеха, занимая должность главного тренера. При этом специалист отметил, что не видит себя в этой роли.

– В России последние тренеры сборной – бывшие вратари. А вам не хотелось попробовать себя главным? – вопрос Кафанову.

– Да, и Леонид Слуцкий, и Станислав Черчесов – из наших. И я знаю, что все российские вратари этому рады. Оба они доказывают, что и голкиперы – вопреки расхожему мнению – могут достичь успехов как главные тренеры. Что до меня, то я сразу определился, что хочу тренировать только вратарей.

Сборная России заняла рекордно низкое место в рейтинге ФИФА

Дополнительная информация

http://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/news/newsid=2434158.html

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ