В сборную России вызваны Петров и Могилевец

Защитник "Краснодара" Сергей Петров и полузащитник "Рубина" Павел Могилевец вызваны в сборную России для подготовки к ближайшим матчам, информирует официальный сайт РФС.

В понедельник, 12 ноября, национальная команда начнет подготовку к контрольной игре с Германией (15 ноября, Лейпциг) и матчу Лиге наций УЕФА со Швецией (20 ноября, Сольна).

В связи с полученными травмами тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым точно не сможет рассчитывать в матче с Германией на трех игроков, ранее вызванных для подготовки к этим играм. Речь идет о защитнике ЦСКА Мариу Фернандесе, полузащитниках Денисе Черышеве ("Валенсия") и Александре Головине ("Монако").

Медицинская служба сборной находится в тесном контакте как с самими игроками, так и со своими коллегами из клубов и своевременно получает всю необходимую информацию о состоянии футболистов. Стоит отметить, что тренерский штаб оставляет за собой возможность вызвать Фернандеса, Черышева и Головина в сборную по ходу сбора в том случае, если кто-либо из этих игроков будет готов сыграть в матче Лиги наций УЕФА против Швеции.