УЕФА не открывал дел по применению допинга российскими футболистами

Союз европейских футбольных ассоциаций ответил на запрос "СЭ" относительно возможного попадания российских футболистов в так называемый "список Макларена" и контактов ВАДА с УЕФА.

– По нашим правилам, мы не комментируем случаи применения допинга или обвинения в употреблении допинга. Мы даем комментарии, только когда в отношении клуба или игрока открыто дисциплинарное дело. Потому у нас нет комментариев по вашему запросу, – сообщили в УЕФА.

Ранее издание Life опубликовало информацию, что имена нескольких известных российских футболистов попали в список независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена. В их числе Игорь Акинфеев (ЦСКА), Денис Глушаков ("Спартак"), Юрий Жирков, Александр Кокорин (оба – "Зенит") и Игорь Денисов ("Локомотив"). (Александр БОБРОВ)

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