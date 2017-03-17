Виталий Мутко: "ФИФА уже объявила, что доказательств применения допинга футболистами нет"

Вице-премьер РФ и РФС Виталий Мутко сообщил, что нет доказательств применения допинга российскими футболистами.

Ранее издание Life опубликовало информацию, что имена нескольких известных российских футболистов попали в список независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена. В их числе Игорь Акинфеев (ЦСКА), Денис Глушаков ("Спартак"), Юрий Жирков, Александр Кокорин (оба - "Зенит") и Игорь Денисов ("Локомотив").

– Наши футболисты в списке Макларена? На мой взгляд, Самура (генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура​. - Прим. "СЭ") исчерпывающе ответила на этот вопрос в Санкт–Петербурге, – цитирует ТАСС Мутко.

Напомним, на прошлой неделе во время празднования 100 дней до старта Кубка конфедераций Самура заявила, что у ФИФА есть списки футболистов, но выдвигать обвинения и санкции невозможно, так как у ВАДА нет конкретных доказательств.