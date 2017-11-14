Супердубль Смолова. Россия сыграла вничью с Испанией

Сборная России в товарищеском матче в Санкт-Петербурге сыграла вничью с Испанией – 3:3.

Счет в матче был открыт на 9-й минуте игры. Защитник Жорди Альба поразил ворота Андрея Лунева ударом головой. На 35-й минуте капитан испанцев Серхио Рамос удвоил преимущество в счете, реализовав пенальти.

До перерыва нападающий сборной России Федор Смолов отыграл один мяч, поразив ворота соперника из пределов штрафной. На 51-й минуте полузащитник Алексей Миранчук восстановил равенство в счете.

Спустя две минуты Серхио Рамос снова реализовал 11-метровый, забив свой второй гол в этом матче. Но на 70-й минуте Смолов, получивший пас от Антона Миранчука из-за пределов штрафной, установил окончательный счет.

В конце встречи травму голову в столкновении с нападающим Родриго получил Лунев. Его место в воротах занял Денис Глушаков, потому что к тому времени у россиян не осталось замен.

Напомним, что этот матч стал последним для сборной России в 2017 году. В конце марта 2018-го россияне должны сыграть с Бразилией. Другой соперник, которым может стать Франция или Италия, будет назван позже.

Товарищеский матч

Россия - Испания - 3:3 (1:2)

Голы: Жорди Альба, 9 (0:1). Серхио Рамос, 35 - с пенальти (0:2). Смолов, 41 (1:2). Ал.Миранчук, 51 (2:2). Серхио Рамос, 53 - с пенальти (2:3). Смолов, 70 (3:3).

Россия: Лунев, Смольников (Игнатьев, 87), Джикия, Васин, Кудряшов (Рауш, 75), Жирков (Комбаров, 82), Кузяев (Ерохин, 62), Глушаков, Дзагоев (Кокорин, 62), Ал.Миранчук (Ант.Миранчук, 67), Смолов.

Испания: де Хеа, Начо, Серхио Рамос (Сильва, 58), Пике, Жорди Альба (Морено, 46), Тиагу Алькантара (Сауль, 60), Бускетс (Витоло, 58), Иньеста (Ильярраменди, 46), Сусо (Кальехон, 46), Родриго, Асенсио.

Предупреждения: Бускетс, 18. Витоло, 68.

Судьи: Рокки. Ди Либераторе, Тонолини (все Италия).

14 ноября. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург". 45 486 зрителей.

Трансляция матча Россия – Испания