Супердубль Смолова. Россия сыграла вничью с Испанией

Сборная России в товарищеском матче в Санкт-Петербурге сыграла вничью с Испанией – 3:3.
Счет в матче был открыт на 9-й минуте игры. Защитник Жорди Альба поразил ворота Андрея Лунева ударом головой. На 35-й минуте капитан испанцев Серхио Рамос удвоил преимущество в счете, реализовав пенальти.
До перерыва нападающий сборной России Федор Смолов отыграл один мяч, поразив ворота соперника из пределов штрафной. На 51-й минуте полузащитник Алексей Миранчук восстановил равенство в счете.
Спустя две минуты Серхио Рамос снова реализовал 11-метровый, забив свой второй гол в этом матче. Но на 70-й минуте Смолов, получивший пас от Антона Миранчука из-за пределов штрафной, установил окончательный счет.
В конце встречи травму голову в столкновении с нападающим Родриго получил Лунев. Его место в воротах занял Денис Глушаков, потому что к тому времени у россиян не осталось замен.
Напомним, что этот матч стал последним для сборной России в 2017 году. В конце марта 2018-го россияне должны сыграть с Бразилией. Другой соперник, которым может стать Франция или Италия, будет назван позже.
Товарищеский матч
Россия - Испания - 3:3 (1:2)
Голы: Жорди Альба, 9 (0:1). Серхио Рамос, 35 - с пенальти (0:2). Смолов, 41 (1:2). Ал.Миранчук, 51 (2:2). Серхио Рамос, 53 - с пенальти (2:3). Смолов, 70 (3:3).
Россия: Лунев, Смольников (Игнатьев, 87), Джикия, Васин, Кудряшов (Рауш, 75), Жирков (Комбаров, 82), Кузяев (Ерохин, 62), Глушаков, Дзагоев (Кокорин, 62), Ал.Миранчук (Ант.Миранчук, 67), Смолов.
Испания: де Хеа, Начо, Серхио Рамос (Сильва, 58), Пике, Жорди Альба (Морено, 46), Тиагу Алькантара (Сауль, 60), Бускетс (Витоло, 58), Иньеста (Ильярраменди, 46), Сусо (Кальехон, 46), Родриго, Асенсио.
Предупреждения: Бускетс, 18. Витоло, 68.
Судьи: Рокки. Ди Либераторе, Тонолини (все Италия).
14 ноября. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург". 45 486 зрителей.
Трансляция матча Россия – Испания
Испания забивает России в первой же атаке. Жорди Альба - автор гола #РоссияИспания pic.twitter.com/yBP1I0340z– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 14 ноября 2017 г.
Был ли пенальти? Как считаете? #РоссияИспания pic.twitter.com/X8HRfmglTt– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 14 ноября 2017 г.
⚽⚽⚽ Крутой гол Смолова!!! #РоссияИспания pic.twitter.com/JG0WfktnXw– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 14 ноября 2017 г.
И это 2:2! Алексей Миранчук! #РоссияИспания pic.twitter.com/GKiE110O8T– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 14 ноября 2017 г.
Серхио Рамос реализует второй пенальти в матче с Россией #РоссияИспания pic.twitter.com/0csp12pg3U– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 14 ноября 2017 г.
Смолов - дубль! Потрясающий гол #РоссияИспания - 3:3 pic.twitter.com/hQiIZop7Iv– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 14 ноября 2017 г.
Жуткое столкновение! Здоровья Андрею Луневу #РоссияИспания pic.twitter.com/J4s7fJz8GE– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 14 ноября 2017 г.
Опрос
- Денис Глушаков
- Сборная Италии (Футбол)
- Сборная Бразилии (футбол)
- Сборная Испании (Футбол)
- Сборная Франции (футбол)
- Серхио Рамос
- Федор Смолов
- Жорди Альба
- Алексей Миранчук
- Антон Миранчук
- Андрей Лунев
xueks
феде повторить в субботу в инАродные ворота, надеюсь глушаков стоять не будет
00:36
Очень плохой мальчик
Да,Смолов забил два супер гола,как Суарес или Левандовский.Аплодирую стоя!
00:18
IgKas
Красивая и интересная игра! Сегодня за наших не стыдно, молодцы!
00:10
podnimitemneveki
Новоуепинни podnimitemneveki Новоуепинни Галимый дог, как с Бельгией. Дают сравнять и потом обеи спокойно ничейку докатывают. И ведь взрослые люди такое еще смотрят--------------Ага и в голимых договорняках идут на воротника до последнего. До такого может додуматся только луди с непростым складом ума в простанородии именуемые идиотами 23:53 --------------------- Вы-то, умные люди, знаете, канеш, что доги только вышедшие на замены ноунеймы обеспечивают. Обычно только же их ставят в известность, а не например Рамоса, бгг.------Канеш поэтому при ничего не подозревающем о договорняке Рамосе все голы в ворота Испании и залетели, а осведомленные о договорняке ноунеймы чють не оторвали голову вратарю команды с которой договорились
00:03
Новоуепинни
Dymanomashina Новоуепинни----------------Да, ладно DJ, порадуйся сегодня с нами, хорош сарказма... 23:55 ------------------- Не, мне товарняки по барабану, я их в последний раз в децве смотрел. Самое имхо, глупое занятие - всерьез делать выводы из игрушек, в которых приезжие в полноги или пешком ходят - после того, как отборы уже отыграли, а клубные чемпионаты продолжаются. Им эти игрушки реально как 5 нога, тока на халяву и за бабло приезжают. Но так-то если народ товарнякам радуется, то я за народ тоже рад. Че мне, жалко чтоле?
00:01
bolt37ru
Резюмирую: Испания отскочила!
23:59 14 ноября
Новоуепинни
podnimitemneveki Новоуепинни Галимый дог, как с Бельгией. Дают сравнять и потом обеи спокойно ничейку докатывают. И ведь взрослые люди такое еще смотрят--------------Ага и в голимых договорняках идут на воротника до последнего. До такого может додуматся только луди с непростым складом ума в простанородии именуемые идиотами 23:53 --------------------- Вы-то, умные люди, знаете, канеш, что доги только вышедшие на замены ноунеймы обеспечивают. Обычно только же их ставят в известность, а не например Рамоса, бгг.
23:56 14 ноября
Don
Вопреки,чё ты несёшь лизоблюд туркменского барыги, он сказал про то что из старых игроков формата ЧЕ08, ЧМ-10, ЧЕ-12 осталось 4 играка: Иньеста, Пике, Рамос, Бускетс, от себя добавлю Давида Сильву. Это ограла основная сборная Испании! Если уж пишешь, то хоть матчасть подучи и к лору сходи, уши проверь)
23:56 14 ноября
Нефилим
Да и договорняк в товарняке - глупо
23:55 14 ноября
Нефилим
Фанатов версии договорняка прошу учесть, что в договорняках не назначают липовые пенальти и тем более не делают из вратаря домашней команды Петра Чеха.
23:55 14 ноября
Dymanomashina
Новоуепинни----------------Да, ладно DJ, порадуйся сегодня с нами, хорош сарказма...
23:55 14 ноября
Dymanomashina
А команда молодцы! Я тут чуть ли не в одиночку отбивался от разных околоболел и антиболел сборной. Вижу, что не зря!
23:54 14 ноября
Новоуепинни
SpaMan Новоуепинни Стоял бы Конифей - и Лунев был бы цел. Место Конифея в воротах заколдовано. Без Конифея нельзя. Конифей вечен. Теперь я это знаю 23:47 --- Конифей башкой вперед не полетел бы. После 2 крестов он бережется. 23:48 ------------------- Да. И стоять будет вечно. Грю же - исход один, стоит Конифей. Надо на Рен-Тв чтоле спросить, че там маги на этот щет думают
23:53 14 ноября
podnimitemneveki
Новоуепинни Галимый дог, как с Бельгией. Дают сравнять и потом обеи спокойно ничейку докатывают. И ведь взрослые люди такое еще смотрят--------------Ага и в голимых договорняках идут на воротника до последнего. До такого может додуматся только луди с непростым складом ума в простанородии именуемые идиотами
23:53 14 ноября
Dymanomashina
0:0 с Аргентиной, 3:1 с Испанией. Так должно быть без судейских "решений". А с учетом, что судьи убили наших в решающем матче КК с Мексикой....Тревожно
23:52 14 ноября
вояка
Как показалось испанцы играли с прохладцей ..... да ещё и полсостава основных не было .... но наши смотрелись на фоне сегодняшней испании совсем не плохо, а если ещё и научатся выжимать из полумоментов голы .... то будет уже совсем .... если не отлично, то уж во всяком случае не плохо. Очень жаль что лунёв получил травму .... дай бог чтоб не повторилась трагедия как с перхуном (царство ему небесное).
23:51 14 ноября
Бу-га-га!
Вопреки___ Иди, утопись,гнусавый.
23:51 14 ноября
Romanticide
Глушакова с сухарем! Статистика впечатляет, и как минимум превосходит, статистику Акинфеева в основной фазе ЛЧ.
23:49 14 ноября
Вопреки
эдпитер... Не стыдно на фоне резерва гостей - даже Карпин, комментируя матч, заявил, что у испанцев приехали лишь 4 игрока основы, остальные новенькие, поскольку команда омолаживается, перестраивается... А лидеры себя берегут, играя вполноги.. Иньеста вообще ушел после первого тайма. Так-что, гордиться НЕЧЕМ. Тем более, за наши же деньги приехали и бегают - не за чем им рисковать.
23:49 14 ноября
podnimitemneveki
Ты смотри какая жесть стал Лунев и ему не повезло дважды сначало два левых пинальти потом како то полусумошедший футболист нанес жесткую травму в товарищеской игре и опять Игорян номер один очень жаль
23:48 14 ноября
Slim Taller
За такой футбол не стыдно.Лучшая игра команды при Черчесове.
23:48 14 ноября
SpaMan
Новоуепинни Стоял бы Конифей - и Лунев был бы цел. Место Конифея в воротах заколдовано. Без Конифея нельзя. Конифей вечен. Теперь я это знаю 23:47 --- Конифей башкой вперед не полетел бы. После 2 крестов он бережется.
23:48 14 ноября
SpaMan
fair глушакова сделать первым вратарем сборной)) 23:46 --- Он с гишпанцами на ноль отстоял. Так что не надо тут ляля
23:47 14 ноября
Новоуепинни
Стоял бы Конифей - и Лунев был бы цел. Место Конифея в воротах заколдовано. Без Конифея нельзя. Конифей вечен. Теперь я это знаю
23:47 14 ноября
Meddle
Глушаков - это засуха!
23:47 14 ноября
trv71
Чёртов макаронник. Такие пенальти нам только во времена СССР назначали. Молодцы наши, бились до последнего!
23:47 14 ноября
harya88
Гуд договорняк
23:46 14 ноября
fair
глушакова сделать первым вратарем сборной))
23:46 14 ноября
lokofanat
После матча судья обменялся футболками с Рамосом. #RESPECT
23:45 14 ноября
Meddle
Луневу здоровья!
23:45 14 ноября