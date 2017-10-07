Станислав Черчесов: "Замена Антона Миранчука - тактическая"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил замену полузащитника Антона Миранчука в перерыве товарищеского матча с Кореей (4:2). Он обосновал это сменой тактики игры.

– Остались не слишком довольными игрой Антона Миранчука, поэтому заменили его в перерыве?

– Нет! Вы не обратили внимания, а мы просто перестроились на 5-4-1 во втором тайме. А то игра не полностью получалась, на краях Самедов и Жирков иногда не успевали. И, кстати, соперник после этого совсем перестал что-либо создавать у наших ворот. Поэтому это чисто тактическая замена. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Трансляция матча Россия - Корея