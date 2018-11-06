Станислав Черчесов выложил фото с Йоахимом Левом

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии контрольного матча против Германии (15 ноября) в Инстаграме выложил совместную фотографию с наставником будущего соперника Йоахимом Левом. По словам российского специалиста, предстоит тяжелый матч.

- Недавно завтракали с Йоахимом Левом в Лондоне. Он тренер высокого уровня. Результаты немецкой сборной были в последнее время неудовлетворительные, но качество игры при этом было очень высоким. Нам предстоит тяжелый матч, - написал Черчесов.



