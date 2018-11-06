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Станислав Черчесов выложил фото с Йоахимом Левом

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии контрольного матча против Германии (15 ноября) в Инстаграме выложил совместную фотографию с наставником будущего соперника Йоахимом Левом. По словам российского специалиста, предстоит тяжелый матч.

- Недавно завтракали с Йоахимом Левом в Лондоне. Он тренер высокого уровня. Результаты немецкой сборной были в последнее время неудовлетворительные, но качество игры при этом было очень высоким. Нам предстоит тяжелый матч, - написал Черчесов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Недавно завтракали с Йоахимом Левом в Лондоне. Он тренер высокого уровня. Результаты немецкой сборной были в последнее время неудовлетворительные, но качество игры при этом было очень высоким. Нам предстоит тяжелый матч. ⚽️ I recently had a breakfast with Joachim Löw in London. He is a great coach. The German national team showed poor results in the last few matches but they performed very well nevertheless. We have a tough match ahead.

Публикация от Stanislav Cherchesov (@stanislav.cherchesov.official) 5 Ноя 2018 в 11:18 PST


 

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